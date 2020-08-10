فيديو.. الأنبا دانيال: الكتاب المقدس يشجع على الرياضة

حضر الأنبا دانيال، أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اجتماع ممثلي الاتحاد المصري للملاحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، للتوقيع على بروتوكول التعاون، المبرم بين الكنيسة واتحاد الملاحة الرياضية.

وقال الأنبا دانيال في كلمته بالاجتماع، بعد أن رحب بالضيوف، أن الكتاب المقدس يشجع على ممارسة الرياضة، فالقديس بولس الرسول، يؤكد على أهميتها ونفعها، كما نجد الآباء في الأدب الرهباني، يتحدثون عن أهميتها الجسدية والذهنية والروحية.

وأكد سكرتير المجمع المقدس، على مباركة وتشجيع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للتعاون الذي ينص عليه البروتوكول.