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4000 طالب بآداب عين شمس يؤدون امتحانات التخلفات بإجراءات احترازية

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أحمد أبوضيف
04:04 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
امتحانات جامعة عين شمس

امتحانات جامعة عين شمس

بدأ 4 آلاف طالب بكلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم الاثنين، امتحانات التخلفات للمواد الراسبين بها في السنوات الماضية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس "كوفيد 19 "، وتستمر الامتحانات حتى يوم 22 أغسطس الجاري.

وانتهت امتحانات الفرقة النهائية مطلع الأسبوع الجاري مع استمرار العمل بالكنترولات على عدة فترات لضمان سرعة إعلان النتائج.

وتقام الاختبارات تحت إشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، والدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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