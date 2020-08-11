حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الأبراج عن الحظ اليومي الخاص بهم، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، تتحدد الصفات الشخصية وفق كل برج على حدى، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم بالتشوش وعليك أن تتحرك بحذر في خطواتك وحساباتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتركيز في حل مشكلات عاطفية وعائلية عالقة.. حاول أن تراجع بصدق أسلوب إدارتك للمواقف.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تميل نحو مناقشة ما لا يعجبك بصراحة ولباقة.. تبدو مسيطرا وتفرض وجهة نظرك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

أمامك اليوم تطورات تفرض نفسها وعليك أن تراقب في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللمراقبة الصامتة، وقد يقلق ذلك من حولك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم لتنمية أعمالك وتسترخي مع أصدقاء مقربين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تعد نفسك لاستقبال الخير ومشاعر الحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل ويجب أن تكون دقيقا في قراراتك وادرس بهدوء وصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحترس من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على الوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تنظر للمن تحب من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على بدء مرحلة مهنية ومالية جديدة وقد تحقق مكاسب رائعة وتركز على تطوير نفسك وسلوكك لبناء مستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تميل للتعامل مع من حولك بمنطق العدل وتطلب أن تعامل بالمثل.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة وعليك أن تنظم أولوياتك وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم للتركيز على تلبية احتياجات عاطفية وعائلية ومنزلية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تدفعك الأفلاك للتعامل بود وتفهّم وترغب اليوم في التجديد والتحرر.. استرخ واطمئن فاليوم يحمل لك الخير والتفاهم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتحمل مسئولياتك المهنية والعائلية بدون تذمر وتجنب الصدام مع البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

لا تعرض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب أو مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب ويسمح لك ذلك بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.