حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف امرأة برج الدلو بأنها عملية وواقعية وتحب أن تتحدث كثيرا فيما يهمه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تنتبه لكلامك وأن تلاحظ ما يدور من حولك ولا تستسلم للتشتت.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.