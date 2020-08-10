 حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت مِعطاء ولا ينتظر أن يرد له أحد المعروف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وتتبادل المعرفة مع الآخرين بهدوء وتعرف كيف تبرز مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.