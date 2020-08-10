 حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

عندما يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية، فلن تشعر بالملل أبدًا مع رجل برج الجدي، فهو يحب العطاء والاهتمام بالمرأة التي تحبه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر وأورانوس يدفعانك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.