 حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز رجل برج القوس بأنه مجتهد في العمل ويستمتع بالوجود في مكان مليء بالأجواء الدافئة بين العاملين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع من تحب أو مع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.