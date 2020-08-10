بابا الروم الأرثوذكس يرحب باتفاق تقاسم الحدود البحرية بين مصر واليونان

أرسل البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، خطابا إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، أعرب خلاله عن ترحيبه بالاتفاقية التاريخية بين اليونان ومصر، بشأن تقسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال البطريرك في رسالته، إنّه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بالاتفاقية ذات الأهمية التاريخية بين اليونان ومصر الحبيبة. فهذه الاتفاقية توضح أنّ البحر الأبيض المتوسط ملك لأولئك الذين يسعون جاهدين من أجل السلام وتعزيزه.

وأضاف بطريرك الروم الأرثوذكس: "نصلي بحرارة من أجل صحتكم وللسلام والاستقرار الدائم في مصر واليونان".