17 متطوعا ومترجم إشارة لمساعدة ذوي القدرات الخاصة بلجان سفاجا

كلفت أجهزة مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، 17 متطوعًا بالتواجد في مقار اللجان الانتخابية وتقديم المساعدة اللازمة لذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى توفير مترجم للغة الإشارة للتواصل مع الصم والبكم المشاركين فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وعقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مدير وحدة حقوق الإنسان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومسئولي المدرسة الفكرية بالمدينة، ومتخصص في لغة الإشارة، لمناقشة الإستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشارت المغربي، في تصريحات لها، إلى أنه تم تكليف 17متطوعًا بالتواجد في مقار اللجان الانتخابية وتقديم المساعدة اللازمة لذوي القدرات الخاصة، كما تم توفير مترجم للغة الإشارة للتواصل مع الصم والبكم المشاركين فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا، أنه تم توفير المتخصصين في لغة الإشارة من المدرسة الفكرية بهدف توعية ذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بخطوات العملية الانتخابية، إضافة إلى ضمان حقهم فى التصويت والمشاركة السياسية.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بالوحدة المحلية وتكليفها بتوفير كراسى متحركة لنقل المعاقين، وسوف يتم توزيع عدد من المنشورات التوعوية التى توضح لهم كيفية التصويت طبقا للقواعد المنظمة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن، مؤكدةً أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية لتسهيل وتذليل العقبات أمام ذوى الإعاقة، مناشدةً جميع المواطنين بالتواصل على مدار يومى الانتخابات مع مسئول وحدة حقوق الإنسان بالوحدة المحلية في حالة وجود أي عائق أمام تصويت ذوى الإحتياجات الخاصة، على رقم الهاتف الآتي: 01144767693.