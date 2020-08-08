لجنة لغلق مخازن الخردة والورش المخالفة في سفاجا

شكلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، لجنة عاجلة من إدارات "المخازن والأمن والمتابعة الميدانية والأزمات والبيئة ومكتب السلامة المهنية ومكتب العمل والإدارة الهندسية"، للمرور على المخازن وإنذار أصحابها بسرعة إخلائها.

أشارت رئيس هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، في تصريح لها اليوم، إلى أن اللجنة المشكلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمدينة ستشن حملة على الأماكن المخالفة والمستغلة في تجميع وتدوير القمامة والخردة تمهيدا لإغلاقها وتحرير محاضر للَمخالفين.

يأتي ذلك استجابة إلى توجه القيادة السياسية بالدولة في مكافحة ظاهرة انتشار مخازن الخردة غير المرخصة، داخل الكتلة السكنية ما يشكل خطورة بالغة على المواطنين.

ومن جانبها طالبت اللجنة أصحاب المخازن، بإزالة تشوينات الخردة التي جرى وضعها في الشوارع المطلة عليها، وقبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. ومنحت اللجنة المخالفين مهلة يوم واحد، وبعدها سيجري تحرير محاضر للمخالفين.