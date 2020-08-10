"الغسالة" يواصل تصدر إيرادات أفلام العيد ويحقق 308 آلاف جنيه

واصل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر إيرادات أفلام العيد، بتحقيقه 308 آلاف و337 جنيهًا، أمس الأحد، وفقًا لبيان صادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم "الفلوس"، للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 23 ألفًا و97 جنيهًا، فيما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 13 ألفًا و631 جنيهًا، بينما تذيّل فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بـ755 جنيهًا.

يُذكر أن الحكومة المصرية، أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.