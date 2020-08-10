جونسون: يتعين علينا النظر في الإطار القانوني للمهاجرين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "إنه يتعين على بلاده النظر فيما وصفه بـ"الإطار القانوني" للمهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية أو ما يعرف عند الفرنسيين بـ"بحر المانش".

وأعرب جونسون حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، عن رغبته في العمل مع فرنسا بهدف وقف عمليات العبور، ولضمان أن المهاجرين يدركون أنها ليست فكرة جيدة، وأنه أمر سيئ للغاية وغبي وخطير وإجرامي، على حد وصفه.

وأضاف "لكن هناك أمر ثان يتعين علينا بالقيام به، وهو النظر في الإطار القانوني الذي لدينا، والذي يعني أنه عندما يصل الأشخاص إلى هنا فإنه من الصعب جدًا إخراجهم مجددا، وبالرغم من ذلك فإنهم يدخلون إلى هنا بصورة غير قانونية".

وتأتي تعليقات رئيس الوزراء البريطاني بعدما عثر قارب دورية قوات الحدود على زورق مطاطي يحمل على متنه نحو 20 مهاجرا سوريا قبالة سواحل بلدة "دوفر" الواقعة جنوب شرق بريطانيا بعد وقت وجيز من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وخلال العام الجاري، تمكن أكثر من 4 آلاف مهاجر من الوصول إلى المملكة المتحدة من خلال عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، من بينهم نحو 600 شخص كانوا خلال عمليات عبور جرت بين يومي الخميس الماضي وأمس الأحد.