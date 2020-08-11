حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان قائد مميز وذاكرته يقظة، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم لتنمية أعمالك وتسترخي مع أصدقاء مقربين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك إشعاعا خاصا وعليك أن تعد نفسك لاستقبال الخير ومشاعر الحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.