حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يرفض أن يتقبل آراء الآخرين، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل ويجب أن تكون دقيقا في قراراتك وادرس بهدوء وصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحترس من المغامرة والتسرع في سلوكيات طائشة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.