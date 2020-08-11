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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يزعجه النقاشات الحادة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على الوصول لمعلومات من الممكن أن تغير مسار حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تنظر للمن تحب من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

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