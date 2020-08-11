مقارنة بين "ألنترا md 2016 ولانسر الفئة الثانية 2015 داخل سوق المستعمل

دائمًا ما يقع عشاق السيارات في فخ المقارنة بين سيارتين مع اختلاف فئاتها وعلاماتها التجارية، وفي سوق المستعمل، تقع الكثير من المقارنات بين السيارات، حسب الإمكانات والمواصفات، وغيرها من الكماليات التي تقع عليها المقارنة، وخاصة الفئة السعرية.

وخلال السطور التالية، مقارنة بين سيارتين داخل سوق المستعمل "ميتسوبيشي لانسر الفئة الثانية"، و"هيونداي النترا md 2016".

"ميتسوبيشي لانسر الفئة الثانية" 2015

تعمل السيارة متسوبيشي لانسر بنظام الجر الأمامي، وبمحرك رباعي الأسطوانات، ذو سعة لترية تصل إلى 1.6 لتر (1600 سي سي)، وبقوة 117 حصان، وناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، كما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6 لتر لكل 100 كم.

وتأتي السيارة بأبعاد (طول 4570 ملم، وعرض 1760 ملم، وارتفاع 1490 ملم، وطول قاعدة العجلات 2635 ملم)، وتصل سعة خزان الوقود 59 لتر.

تحتوى السيارة على عدة كامليات منها (باو ستيرينج، ونوافذ كهربائية، ومكيف هواء، وقفل مركزي يمكن التحكم فيه عن بعد، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى عدة مواصفات للأمان منها (نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ،2 وسادة هوائية، بنظام الحماية ضد السرقة).

يصل متوسط السعر الرسمي للسيارة داخل سوق المستعمل حوالي 198 ألف جنيه.

"هيونداي النتراmd " 2016

سيارة تتمتع بالشراسة والجمال، تتمتع بمحرك سعته اللترية 1.6 لتر (1600 سي سي)، يستخدم نظام D-CVVT حيث يتضاعف التحكم في فتح الصمامات مع حقن متعدد النقاط MPI للإستفادة الأكبر من كل قطرة للوقود، وينتج بقوة 130 حصان، 154نيوتن/ متر من عزم الدوران، وتأتي بأبعاد (طول 4530 ملم، وعرض 1775 ملم، وأرتفاع 1445 ملم، وطول قاعدة العجلات يصل إلى 2700 ملم).

تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وبمتوسط استهلاك للوقود يصل إلى 6.7 لتر لكل 100كم، تصل مساحة الصندوق الخلفي لها غلى 402 لتر .

وللسيارة عدة مواصافات للأمان منها (حساسات للأمطار، والصدمات الخلفية، مثبت سرعة، وسادة هوائية مزدوج، وسادة هوائية للراكب الأمامي، نظام مكابح ABS).

السيارة يصل متوسط سعرها الرسمي داخل سوق السيارات المستعمل حوالي 221 ألف جنيه.