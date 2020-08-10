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عاجل.. أمريكا: أطفال تحت الحصار في انفجار "بالتيمور"

كتب:

محمد حسن عامر
05:31 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
الشرطة الأمريكية.. صورة أرشيفية

الشرطة الأمريكية.. صورة أرشيفية

قالت قناة "فوكس" الأمريكية، إن الانفجار الناجم عن تسرب غاز في بالتيمور بالولايات المتحدة، أسفر عن مقتل سيدة بينما جار البحث عن ضحايا آخرين.

وقالت "فوكس" إن رجال الإنقاذ قدموا إلى مسرح الحادث، حيث أنقذوا 3 ضحايا نقلوا إلى المستشفى، إلا أنهم في حالة حرجة، بينما قتلت سيدة.

وأوضحت أن رجال الإنقاذ، يبحثون عن ضحايا جراء الانفجار.

وقالت "فوكس"، إن تسرب الغاز تسبب في انفجار عدة منازل، بينما هناك أشخاص محاصرون بينهم أطفال.

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