مكرم: رفع تقرير لمدبولي لتقييم تجربة التصويت بالبريد بانتخابات الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة سترفع تقريرا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، بعد انتهاء اليوم الثاني والأخير، لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لتقييم تجربة التصويت عبر البريد والاستفادة منها.

وأوضحت مكرم، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، من داخل غرفة متابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، أن إقرار آلية البريد السريع لمشاركة أبناء مصر بالخارج في الانتخابات، يعد تجربة جديدة لابد من الإشادة بها، ويؤكد حرص الدولة المصرية، على إعطاء المواطن بالخارج حقه الدستوري في التصويت بالانتخابات.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية، كان بإمكانها تأجيل الانتخابات نظراً لظروف جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكنها حرصت من خلال آلية البريد السريع على إشراك المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق.

وأضافت مكرم، أن كم الاستفسارات التي وصلت إلى غرفة متابعة التصويت تؤكد اهتمام أبناء مصر في الخارج بالمشاركة في هذه الانتخابات، منوهة بأن بعض الناخبين تداولوا صورهم من أمام مكاتب البريد في دول إقامتهم حاملين أعلام مصر، لإعطاء هذه الصورة الوطنية.

وحول أكثر الدول التي وردت منها استفسارات، ردت السفيرة نبيلة مكرم، بأن الوزارة تلقت استفسارات من كل أنحاء العالم، خاصة المنطقة العربية، نظرا لوجود الكتلة التصويتية الأكبر بها.

وأكدت مكرم، أن غرفة المتابعة بالوزارة تعمل على إرسال كافة الردود الممكنة على الاستفسارات الواردة إليها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن الكثير من الاستفسارات مازالت تدور حول إمكانية الذهاب إلى مقر البعثات المصرية، نظرا لأن مكاتب البريد في بعض الدول الأجنبية كانت مغلقة أمس الأحد (اليوم الأول في التصويت).

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن الوزارة تلقت طلبات بمد فترة تصويت المصريين بالخارج ليوم آخر، موضحة أن كل هذه الاقتراحات تحال إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

واختتمت الوزيرة قائلة: "إذا كان هناك مصري مقيم بالخارج موجود في مصر حاليا فيمكنه التقدم ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر إلى لجنته للتصويت في الانتخابات مع المصريين بالداخل".