رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. منازل مدمرة في انفجار "بالتيمور" الأمريكية

كتب:

محمد حسن عامر
06:10 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
الشرطة الأمريكية.. صورة أرشيفية

الشرطة الأمريكية.. صورة أرشيفية

تناقلت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة لحادث انفجار بالتيمور الناتج عن تسرب الغاز، التي أظهرت بعض المنازل المهدمة.

وقالت قناة "فوكس" الأمريكية، إن الانفجار الناجم عن تسرب غاز في بالتيمور بالولايات المتحدة، أسفر عن مقتل سيدة، بينما جار البحث عن ضحايا آخرين.

وقالت "فوكس"، إن رجال الإنقاذ قدموا إلى مسرح الحادث، حيث أنقذوا 3 ضحايا نقلوا إلى المستشفى، إلا أنهم في حالة حرجة، بينما قتلت سيدة.

وأوضحت أن رجال الإنقاذ، يبحثون عن ضحايا جراء الانفجار.

وقالت "فوكس"، إن تسرب الغاز تسبب في انفجار عدة منازل، بينما هناك أشخاص محاصرون بينهم أطفال.

اقرأ المزيد:

عاجل.. أمريكا: أطفال تحت الحصار في انفجار "بالتيمور"

فيديو.. المشاهد الأولى لانفجار بالتيمور الأمريكية

متظاهرون يحطمون تمثالاً لكريستوفر كولومبوس في بالتيمور

القبض على مسافر كويتي بحوزته "قاذف صواريخ" في مطار بالتيمور الدولي