فيديو.. منازل مدمرة في انفجار "بالتيمور" الأمريكية

تناقلت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة لحادث انفجار بالتيمور الناتج عن تسرب الغاز، التي أظهرت بعض المنازل المهدمة.

وقالت قناة "فوكس" الأمريكية، إن الانفجار الناجم عن تسرب غاز في بالتيمور بالولايات المتحدة، أسفر عن مقتل سيدة، بينما جار البحث عن ضحايا آخرين.

There are dozens of personnel from multiple jurisdictions who remain actively engaged in rescue operations. There is at least 1 person still trapped.



Our President, Rich Langford, and Secretary-Treasurer Shawn Little, remain on scene supporting our members. pic.twitter.com/1NmzCVnKew — Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 10, 2020

وقالت "فوكس"، إن رجال الإنقاذ قدموا إلى مسرح الحادث، حيث أنقذوا 3 ضحايا نقلوا إلى المستشفى، إلا أنهم في حالة حرجة، بينما قتلت سيدة.

وأوضحت أن رجال الإنقاذ، يبحثون عن ضحايا جراء الانفجار.

وقالت "فوكس"، إن تسرب الغاز تسبب في انفجار عدة منازل، بينما هناك أشخاص محاصرون بينهم أطفال.