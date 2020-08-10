أكاديمية الإنتاج الحربي توفر 10 منح مجانية للطلاب الجدد

أعلنت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، عن منح 10 منح مجانية لأعلى 10 طلاب حاصلين على أكثر من 96% من الملتحقين بالأكاديمية، والذين سيتم ترشيحهم من مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وتقبل الأكاديمية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، أو الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية علمي، أو الشهادات المعادلة العربية والأجنبية من خلال مكتب التنسيق.

ومن المُقرر أن تتخرج أولى الدفعات الدارسة في الأكاديمية خلال العام الدراسي الحالي 2020.

وتمنح الأكاديمية العديد من المميزات للملتحقين بها، منها درجة بكالوريوس الهندسة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتتيح للطلبة فرصة للتدريب العملي بشركات الإنتاج الحربي، كما توفر فرص تعيين الأوائل المتميزين معيدين بالأكاديمية، وفرص عمل للخريجين بشركات ومصانع الإنتاج الحربي.