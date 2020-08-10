وزير الأشغال اللبناني: علمت بمسألة مرفأ بيروت قبل 24 ساعة من الانفجار

قال ​وزير الأشغال اللبناني، في الحكومة المستقيلة،​ ​ميشال نجار، اليوم الاثنين، إنه عرف بموضوع ​مرفأ بيروت​ قبل 24 ساعة من الانفجار فقط، وقد تم تسجيل ذلك في الديوان.

وبحسب صحيفة "النشرة"، أضاف النجار في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الحكومي الأخير، أن التحقيق في انفجار المرفأ إداري ولم ينته بعد، ولذلك لم تُتخذ قرارات في مجلس الوزراء.

وتعليقا على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، أوضح النجار أن المجلس العدلي هو أعلى هيئة قضائية في لبنان، ولذلك من الطبيعي إحالة هكذا أمر عليها.

وأحالت الحكومة اللبنانية ملف الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، أعلى جهة قضائية في البلاد، اليوم الاثنين.

وأعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ بعد خروجه من الاجتماع، استقالة ​حكومة حسان دياب​، لافتاً إلى أن "الشعب يعرف مرتكبي جريمة انفجار المرفأ".

وشهد لبنان، انفجارًا مدويًا، يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيلًا ونحو 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.