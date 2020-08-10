تعرف على موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس، في إطار منافسات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على ملعب "ستاد برج العرب"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 26 نقطة