سكرتير محافظ سوهاج يتفقد لجان الشيوخ للتأكد من جاهزيتها

تفقد مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم 6 مدارس تضم 9 لجان فرعية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الوقوف على جاهزية المقار الانتخابية، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها غدا وبعد غد.

وبدأ القاضي، جولته بتفقد مدرسة سوهاج الثانوية بنات، والتي تضم لجنتين الأولى رقم 29 وتضم 4493 ناخبا، والثانية رقم 30 وتضم 4304 ناخبات، ثم تفقد مدرسة ناصر الإعدادية بنات وبها لجنتين، الأولى رقم 38 وتضم 4000 ناخب، ولجنة رقم 39 وتضم 3840 ناخبة، وتفقد معهد فتيات سوهاج الأزهري، وبه لجنة رقم 31 وتضم عدد 5295 ناخبا "ذكور وإناث".

وتفقد السكرتير العام المساعد كذلك مدرسة باحثة البادية الإبتدائية بمدينة سوهاج، وبها لجنة رقم 24 بإجمالي عدد ناخبين 6449 ناخبا "ذكور وإناث"، وتفقد مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، وتضم عدد 2525 ناخبا "ذكور وإناث"، ومدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، وبها لجنتين، الأولى رقم 21 وتضم 3852 ناخبا، ولجنة 22 وتضم 3741 ناخبة.

واطمأن السكرتير المساعد على جاهزية اللجان من حيث توافر كشوف الناخبين، وتوفير الإضاءة اللازمة داخل اللجان وأمامها، واتباع الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، ومستوى النظافة بها.