أحمد عز يستأنف تصوير "هجمة مرتدة" الشهر المقبل

يستأنف أحمد عز، تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" للمخرج أحمد علاء، مطلع سبتمبر المقبل، تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وعلمت "الوطن"، أن عز مشغول حاليا، بتصوير مشاهده في فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد حتى نهاية الشهر الجاري، حيث صور عددا من المشاهد يوم السبت الماضي، داخل أستوديو مكة.

مسلسل "هجمة مرتدة"، مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته كل من هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.