مديرو محال: لم نبلغ بـ"ميغلاش عليك" حتى الآن وننتظر آلية التنفيذ

بعد إعلان انطلاق مبادرة "متغلاش عليك"، أمس، التي تهدف إلى توفير السلع والمنتجات للمواطنين، بخصومات تصل لـ20% من ناحية، ولتحفيز الاستهلاك، وتشجيع المنتج المحلي من ناحية أخرى، إلا أن بعض أصحاب المحال أكدوا عدم إبلاغهم بشكل رسمي حتى الآن، بآلية التنفيذ ونسبة الخصم، وكيفية التعامل مع المواطنين.

أجرت "الوطن"، اليوم، جولة على بعض المعارض والمحال التجارية المشتركة في المبادرة، لرصد آرائهم فيها، وإقبال المواطنين عليها، إلا أن مديرو الفروع والمحال، أكدوا أن الإدارات التابعين لها، لم تبلغهم حتى الآن، بخطوات تنفيذ المبادرة، وكيفية التعامل مع المواطنين، خلال فترة تنفيذها التي ستستمر لمدة 3 شهور.

يقول "عمرو. م"، مدير أحد فروع محال الأجهزة الكهربائية الشهيرة بمنطقة الهرم، إن الشركة لم ترسل إليهم حتى الآن، "إيميل" رسمي، ببدء تنفيذ المبادرة، وبالخصومات التي من المفترض تطبيقها على المنتجات.

ولفت إلى أنه في حالة الاشتراك في أي مبادرة تابعة للدولة، يجري إبلاغهم بنسبة الخصم، لتعديل الأسعار على "السيستم" بحيث أنه يسهل عليهم العمل أثناء حركة البيع.

وعن رأيه في المبادرة، يوضح "عمرو"، أن وجود خصومات حقيقية في هذه الفترة، ستساهم في زيادة حركة البيع داخل الفرع، إذ ينتهز أغلب المواطنين، وجود خصومات لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل.

وأضاف: "لما بنشترك في أي مبادرة، الإقبال بيزيد على الشراء في المحل بشكل كبير، وبنحقق مكاسب أكتر، فدي بتكون فرصة للعميل، ولصاحب المعرض نفسه".

لم يختلف الحال بالنسبة لأحد المعارض المخصصة للسجاد، حيث يقول أحد العاملين به، الذي رفض ذكر اسمه، أن الإدارة أرسلت لهم قبل أيام "إيميل"، يفيد باشتراكهم في مبادرة "ميغلاش عليك"، لكنها لم تبلغهم بأي تفاصيل متعلقة بكيفية تنفيذ المبادرة.

وأوضح أنه مازال حتى الآن، ملتزم بالخصومات المقررة من قبل المبادرة والتي تصل إلى 50%.

ويقول "أحمد. م"، موظف بأحد محال الأدوات المنزلية المشتركة بالمبادرة، أنه سمع عن المبادرة من خلال بعض زملائه العاملين في المحل، لكنه لم يعلم حتى الآن، موعد تطبيقها.