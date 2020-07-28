تعرف على المحال المشاركة بمبادرة "ميغلاش عليك"

انطلقت الأحد، مبادرة تشجيع وتحفيز المنتج المحلي، تحت اسم "ميغلاش عليك" لمدة 3 أشهر، والتي يستفيد منها جميع المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، على أن تقتصر الاستفادة من الخصم الإضافي المتاح من جانب وزارة المالية على حاملي بطاقات االسلع التموينية فقط دون غيرهم والبالغ عددهم حوالى 22 مليون بطاقة.

وتم تحديد حد أقصى للدعم المقدم من وزارة المالية لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية (يقدر بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة) فيما لا يوجد حد أقصى لما يمكنه شراؤه من منتجات داخل المبادرة وسوف يستفيد من نسب الخصم المقدمة من المصنعين والتجار.

وشارك بالمبادرة حتى أمس نحو 1178 تاجرًا ونحو 4231 منتجًا، كما يتم باستمرار إضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار واعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية.

وتستعرض "الوطن" بيانات وعناوين التجار المشاركين في المبادرة، وفقًا للموقع الرسمي للمبادرة:

كما يمكنك الاطلاع على أسعار السلع والمنتجات الموجودة بالمبادرة على النحو التالي:

إزاي تشتري منتجاتك بالتقسيط من مبادرة ميغلاش عليك؟