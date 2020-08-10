محافظة قنا تنهي كافة الاستعدادات لانتخابات الشيوخ

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقرات واللجان الانتخابية بجميع مدن وقرى المحافظة، وذلك خلال تفقده عددا من المقرات واللجان الانتخابية بمدن قفط، قوص، نقادة والوقف.

وأكد أن جميع اللجان جاهزة لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها غدا وبعد غد 11 و 12 أغسطس الجاري رافقه خلال الجولة عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية للمدن.

وأوضح المحافظ أنه جرى توفير استراحات للمواطنين وكبار السن وكذا توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل لجنة، كما جرى التأكد من توافر مصادر الكهرباء والتهوية ونظافة الحمامات وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها 468 لجنة.

وأشار إلى أنه جرى اختيار اللجان بالأدوار الأرضية أو الأول العلوي، تخفيفا على كبار السن، مضيفًا أنه جرى التنسيق مع الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة مطافئ وسيارة إسعاف بالقرب من المقار الانتخابية.

وذكر محافظ قنا أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني علي كل من له حق التصويت ، داعيا المواطنين بجميع فئاتهم وأطيافهم إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة وممارسة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.

وأكد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم تكليف عدد من الفرق المدربة لتطهير اللجان يوميا قبل وبعد التصويت بالإضافة الى الاستعانة بعدد من الشباب والفتيات المتطوعين لتنظيم دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ودون تزاحم امام اللجان .

جدير بالذكر ان محافظة قنا انتهت ايضا من ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال أي شكاوى بشأنها والتعامل معها بشكل فورى .