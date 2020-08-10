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محمود مسلم

نائب محافظ الجيزة يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

كتب:

سلامة عامر
07:48 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
نائب محافظ الجيزة يتفقد المراكز التكنولوجيا بكرداسة ومنشأه القناطر وأوسيم

نائب محافظ الجيزة يتفقد المراكز التكنولوجيا بكرداسة ومنشأه القناطر وأوسيم

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ويرافقه رؤساء مراكز ومدن كرداسة ومنشأه القناطر وأوسيم، المراكز التكنولوجيا، لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ، بالإسراع في معدلات الإنجاز، مع العمل في تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.

كما تابع نائب المحافظ، إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح نسبة 25% من قيمة المخالفة.

والتقى نائب المحافظ، بعدد كبير من المواطنين، للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، ووجه للمعنيين بسرعة حل أي مشكلة، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين.

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