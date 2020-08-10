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غدا.. شعراوي وعبدالعال في غرفة العمليات لمتابعة سير الانتخابات

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وائل فايز
07:45 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

يتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غدا، سير عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات وذلك من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمقر الوزارة بمنطقة جاردن سيتي، ومن المقرر توجه الوزير لتفقد عدد من اللجان الانتخابية والإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الحرية بالنزهة.

وفي سياق متصل، يتابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدا، سير الانتخابات بلجان العاصمة وعددها 635 لجنة من خلال غرفة عمليات المحافظة.

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