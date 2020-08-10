الحكومة تكتفي باقتراض 1.7 مليار جنيه محليا لارتفاع أسعار فائدة السندات

أصدرت وزارة المالية، اليوم، سندات خزانة أجل 5 و10 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار جنيه اليوم.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية، جمعت الوزارة نحو 134 مليون جنيه، مقابل إصدار سندات أجل 10 سنوات بمتوسط فائدة 14.58%، بينما جمعت نحو 1.6 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات، بمتوسط فائدة 14.58%.

وبحسب مؤشرات طلبات شراء السندات، تلقت الوزارة نحو 2.3 مليار جنيه، قيمة شراء سندات عشر سنوات، بمتوسط أسعار فائدة وصلت إلي 15.42% فلم تقبل سوى 134 مليون جنيه فقط، من إجمالي 3.5 مليار جنيه، أعلنت طرحه أمس.

بينما تلقت أكثر من 5 مليارات جنيه، قيمة طلبات لشراء سندات أجل 5 سنوات، أقل نسبيا بلغت 14.79% فقبلت فقط 1.6 مليار جنيه، من إجمالى 3 مليار جنيه أعلنت عن طرحه بالأمس

تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.كانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.