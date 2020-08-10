استرداد 4 أفدنة من أملاك الدولة فى أسيوط

واصلت الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف المحافظات حفاظاً على حق الشعب، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة التعديات فى المهد وإحالة المخالفين للنيابات العسكرية.

فى أسيوط، ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة، حملة لإزالة التعديات بمركز الغنايم أسفرت عن تنفيذ 24 قرار إزالة بقرى المركز، وقال «الطيبى» إن الحملة نفذت 3 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة على مساحة 1810 أمتار، و6 قرارات، أملاك دولة، على مساحة 4 أفدنة، و15 قرار إزالة على مساحة 2140 متراً.

ونفذت الوحدات المحلية حملة موسعة بكفر الشيخ، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأكدت المحافظة استمرار التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات.

تنفيذ 30 قراراً بحى "الجناين" فى السويس

وفى السويس، أزال حى الجناين 30 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 2622 متراً مربعاً، وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، استكمال حملة إزالة التعديات بجميع أحياء المحافظة، ومتابعته يومياً للحملات، لافتاً إلى تنفيذ قرارات حى فيصل وحى عتاقة، واسترداد آلاف الأمتار من الأراضى المتعدى عليها، بالتنسيق بين المحليات ومديريتى الأمن والزراعة.