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مناطق تتعرض لشبورة مائية وأمطار خلال 3 أيام مقبلة

كتب:

سمر إيهاب
08:57 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
مناطق تتعرض لشبورة مائية

مناطق تتعرض لشبورة مائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الالكتروني الرسمي، المناطق التي من المتوقع تعرضها للشبورة المائية وأمطار خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

يتوقع أن تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء لشبورة مائية صباحا، كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، الثلاثاء.

والأربعاء متوقع أن تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لشبورة مائية صباحا.

أما الخميس، فمتوقع تعرُض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لشبورة مائية صباحا.

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