الطقس اليوم الاثنين 10-8-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الاثنين، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا، فيما يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية لطيف ليلًا، ويكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّ البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، إذ يتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، يقول الخبراء إنّها معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الاثنين، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة، ليلا .

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها الى السواحل الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.