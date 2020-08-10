بالفيديو.. فلوكس يفتح النار على النقيب: "بتاخد لقطة في مصطفى حفناوي"

فتح الفنان أحمد فلوكس النار على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ونشر فيديو يهاجمه بسبب نعيه "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، الذى رحل عن عالمنا اليوم، بعد إصابته بجلطة في المخ.

قال فلوكس في الفيديو الذى نشره، إن شاكر أحب أن يخطف الأضواء، مؤكدا أنه لم يساعده أثناء مرضه، ولم يزره مثلما فعل الفنان تامر حسني، الذى ذهب إليه فى المستشفى للاطمئنان عليه.

وهاجم جموع الفنانين الذين نعوه، قائلا: إنهم مدعون ويبحثون عن الشهرة فقط، ولم يفعلوا أى شىء للراحل.