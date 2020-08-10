محافظ الإسكندرية: 272 لجنة فرعية تستعد لاستقبال 4.5 مليون ناخب

تحدث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن آخر استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلا إنهم استعدوا بشكل كبير لإجراء الانتخابات خاصة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه يوجد لجنة عامة واحدة فقط في الإسكندرية، وعدد المراكز الانتخابية 395 مركزا انتخابيا، و727 لجنة فرعية، لافتا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 4.5 مليون ناخب.

وأوضح أن عدد المرشحين بالنظام الفردي 67 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد، إضافة إلى 15 مرشحا بنظام القائمة، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية تتمثل في تكثيف أعمال النظافة باللجان، إضافة إلى الإضاءة وتشغيل مولدات كهربائية في كل اللجان.

وأشار إلى أنه جرى وضع مظلات على مداخل اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم، ووضع علامات إرشادية للتباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه جرى تعقيم اللجان وتجهيز سيارات الإسعاف وتوفير المياه خشية انقطاع المياه.

وطالب المواطنين بالمشاركة الفعلية بالانتخابات غدا، "أنا كمحافظ للإسكندرية نبهت لكل مديري الجهات التنفيذية التابعة ليا أنهم يخرجوا هما وأسرهم وأولادهم يدلوا بأصواتهم للي هما عاوزينه وحاسين إنه أفضل، لكن اللي مش بينزل ده بيقصر في حقه كمواطن".