بث مباشر.. وزير التعليم يشارك في ندوة إنجازات بنك المعرفة

تقدم "الوطن" بثا مباشرا للقاء ثقافي بعنوان "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات"، والذي تنظمه لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتدير اللقاء الدكتورة غادة طوسون عضو اللجنة، ويشارك به عدد من المتخصصين والمعنيين بالكتاب والنشر، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وكذلك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

ويبث اللقاء عبر صفحة "أمانة المؤتمرات" على فيس بوك وقناتها على يوتيوب.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، لنشر المعرفة ورفع الوعي.