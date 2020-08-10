إصابات كورونا بالعالم تتجاوز 20 مليونا.. منها 728 ألف وفاة

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 20 مليون حالة، اليوم، مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند، أكثر من نصف كل الحالات المعروفة، حسب ما أظهره إحصاء لوكالة "رويترز".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنويا.

في الوقت نفسه، تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد-19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنوياً، مسجلاً أكثر من 728 ألف حالة وفاة.

من جانبها، ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5023649، بزيادة 48690 حالة مقارنة بإحصائها السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 558 ليصل الإجمالي إلى 161842 وفاة.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 9 أغسطس، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم. ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الاثنين، أنها سجلت 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، نزولاً من 2288 حالة يوم الجمعة.

وقالت إنها سجلت 10800 حالة إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، لكنها لم تقدم عدداً محدثاً لإجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي كان قد بلغ يوم الجمعة 197921 حالة.