لاشين: العالم ينظر لنا بإعجاب لإجراء انتخابات الشيوخ في زمن كورونا

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العالم يّنظر إلى مصر بعين إعجاب وتقدير، نتيجة تنظيم مصر انتخابات واستحقاق مجلس الشيوخ، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال تصريحات خاصة لشاشة "extra news".

وأضاف "إبراهيم" أن الاستعدادات التي أجريت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل إجراء هذا الاستحقاق والاستعداد، وأن الناخبين يدلون بأصواتهم غدًا الثلاثاء والأربعاء في اللجان الفرعية، جعل العالم ينظر لنا نظرة كبيرة، داعيًا المواطنين للنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق، والإدلاء بأصواتهم.

وتابع: "أناشدهم انزلوا الانتخابات أثبتوا للعالم أجمع أن المصريين كلهم عندهم وعي لبلادهم، ومستقبل ولادهم وتكريس الديمقراطية داخل البلد، وبكرة فيه عرس ديمقراطي جديد ألا وهو مجلس الشيوخ".