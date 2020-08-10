حريق هائل في كافتيريا على شاطئ البحر بالعريش

شب حريق هائل بإحدى الكافتيريات على ساحل بحر العريش منذ لحظات، التهم جميع محتويات المكان.

وقال شهود عيان لـ"الوطن"، إن حريق كبير التهم كافتيريا "رمضان" بساحل بحر العريش، وأحرقت النيران جميع محتوياته دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح.

وأضاف الشهود أن سبب الحريق قد يكون ماس كهربائي أو تسريب النيران من مطبخ الكافتيريا إلى الأجزاء الأمامية.

وقام عدد من شباب المصطافين بمحاولة إطفاء الحريق قبل وصول سيارات الحماية المدنية، وجرى إبلاغ الجهات المعنية بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة أسباب الحريق.