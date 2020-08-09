مصرع عامل وإصابة 2 سقطت بهم سقالة في بني سويف

لقي عامل مصرعه، وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، بعدما سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهم بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الجثة لعامل ويدعى محمود الروبي، 40 سنة، وجار إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين أن المصابين هم: أحمد شعبان أحمد، 40 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساقين، محمد شعبان محمد، 37 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجرى نقلهم إلى قسم الاستقبال بذات المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الإسعافات الأولية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وانتقل ضباط مباحث بني سويف الجديدة إلى محل الواقعة لمعرفة أسباب الحادث.