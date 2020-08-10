تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها بسمالوط 15 يوما على ذمة التحقيق

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة الابتدائية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حبس المتهمة بقتل زوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع جريمة قتل بمركز سمالوط.

وعلي الفور انتقل رئيس مباحث مركز سمالوط شرق ومعاونو المركز لفحص البلاغ حيث تبين قيام سيدة تدعى "ن.ف، 30 سنة" بقتل زوجها "ع.م، 40 سنة" موظف ببنك وتسديد أكثرمن 22 طعنة نافذة له بأماكن متفرقة من جسدة مستخدمة سلاحا أبيض (مطواة)، بسبب نشوب المشاجرات بينهما بشكل مستمر، وسوء معاملته لها.

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.