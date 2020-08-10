مساعد محافظ جنوب سيناء يتابع تجهيزات اللجان الانتخابية برأس سدر

تابع المحاسب فوزي همام مساعد محافظ جنوب سيناء لشؤون المحليات، تجهيزات لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة رأس سدر للوقوف علي مدي جاهزية المقار قبيل عملية الاقتراع بالمدينة.

وكان في استقباله علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر وسامح المتولي نائب رئيس المدينة.

وطالب مساعد المحافظ بتضافر جهود جميع الجهات والهيئات ذات الصلة، لظهور المحافظة بالمظهر المشرف الحضاري اللائق بها لإجراء عملية انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة في هدوء وأمان.

ومن جانبه، قال رئيس المدينة، إن جميع المقار الانتخابية تم وضع مظلات أمامها وذلك لحماية الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم ووضع 2 كولدير مياه شرب، على أن يتم تطهير اللجان وفقا للإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.

وأوضح رئيس المدينة، أن أجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمدينة 13994 ناخبًا، و سيجرى إجراء الاقتراع بالمدينة داخل لجنتين، إحداهما للرجال بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين وتضم 6826 ناخبًا، والثانية للسيدات بمدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية، وتضم 7168 ناخبة.

جدير بالذكر، أن انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافس بين خمس مرشحين، وعدد أصوات الناخبين بها يصل إلى 89747 ناخبا وناخبة، موزعين على 15 مقرا انتخابيا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.