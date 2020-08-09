وكيل تعليم جنوب سيناء يناقش الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية

عقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض الموقف النهائي للاستعدادات النهائية لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الاجتماع على أهمية الاستعداد والتنسيق بين مديري الإدارات وأعضاء لجان الانتخابات، وضرورة توفير كافة الخدمات للجان، وتسهيل سبل وراحة أعضاء اللجان والناخبين، وتواجد عدد عاملي البوفيه والخدمات داخل اللجان لتلبية الاحتياجات داخل اللجان، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين من نظافة المدرسة وتعقيمها.

وطالب وكيل الوزارة مديري الادارات التعليمية، بإرسال تقرير موثق ومصور بالإجراءات التي جرى اتخاذها، مع توفير الإضاءة الليلية الداخلية والخارجية، وإضاءة الغرف المؤمنة لصناديق الانتخابات، وتوافر المياه النظيفة والصالحة للشرب والاستخدام، وأسماء أعضاء العمل داخل اللجان برئاسة مدير المدرسة ومعاونيه وعمال البوفيه.

وفي نهاية الاجتماع، استمع وكيل الوزارة للإجراءات التي جرى اتخاذها من قبل مديري الإدارات بالمدارس.