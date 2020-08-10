بالفيديو.. اندلاع حريق في مستودعات السوق الحرة في دبي

اندلع حريق هائل، اليوم، في مستودعات السوق الحرة بمنطقة أم الرمول بإمارة دبي، في الإمارات العربية المتحدة.

وبينما انتشرت مشاهد للحريق الضخم في المستودعات، قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إنّ فرق الدفاع المدني في دبي، تمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

​وهذا الحريق الثاني في غضون 5 أيام، بعد حريق ضخم شبّ في أحد أسواق إمارة عجمان في الإمارات.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في عجمان، أنها بمشاركة الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، سيطرت على الحريق، وتم إجلاء العاملين في السوق بأمان، حيث لم تُسجل أي إصابات.