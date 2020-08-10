إصلاح كسر بحنفية حريق بسبب التوسعات وتركيب بلدورات بالطالبية

قال المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الطالبية إنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم الانتهاء من إصلاح كسر بحنفية حريق بسبب توسعات وتركيب بلدورات بشارع العريش بالحي، لافتا إلى أنه جارٍ متابعة أعمال رفع كفاءة شارع المحولات ما بين شارعي الهرم مع ترسا تمهيدا للرصف.

وأشار عبدالصادق إلى أن أجهزة الحي قامت بحملة لرفع الإشغالات بنطاق الحي بالتنسيق مع العقيد أحمد دسوقي رئيس مكتب شرطة مرافق الطالبية، لافتا إلى أنه تم رفع الإشغالات من أحد المطاعم و2 مقهى عمومي وسوبر ماركت ومحل بقالة ومحل عصير وآخر للعب الأطفال ومحل للسجاد إضافة إلى أنه تم التحفظ على 2 توك توك من شارع طريق المريوطية- فيصل.

وأكد عبد الصادق أن الحملة تمكنت من إعادة الانضباط بشوارع المريوطية وفيصل الرئيسي وجعفر بالتعاون وعادل إمام، لافتا إلى أنه تم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.