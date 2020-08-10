المشرف على التنسيق: 80 ألف طالب سجلوا إلكترونيا لاختبارات القدرات

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات، وصل حتى الآن، إلى ما يقرب من 80 ألف طالب وطالبة، على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأوضح عطا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم إعلان موعد تقدم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية قريبا، مشيراً إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني، مستمر في استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.