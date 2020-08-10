إياد نصار: حياتي الفنية اختلفت بعد مسلسل "الجماعة"

تحدث الفنان إياد نصار، عن دوره في مسلسل "الجماعة"، قائلا "إن مشروع مسلسل الجماعة هو استكمال لفكر ومعركة السيناريست والمؤلف الكبير وحيد حامد مع الإسلام السياسي، مؤكدا أنه يتفق مع هذه الأفكار، لافتا إلى أن تقديمه شخصية حسن البنا جاء في توقيت صعب، ولكن هذا هو دور الفنان بخوض المعارك قبل أي شخص.

وأضاف "نصار"، في لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أنه كان يتمنى منذ سنوات تقديم شخصية أحد الحسنيين، إما حسن البنا أو حسن الصباحي، وعندما عرض عليه تقديم شخصية البنا لم يتردد في القبول، ولم يشعر بالخوف "يمكن بحب المغامرة"، مؤكدا أن حياته الفنية اختلفت بعد مسلسل الجماعة.

وتابع: "أنا اضطريت اشتغل على شكل ثقافي معين عشان أبقى على نفس ما يقدمه المشروع، أنا كأي شخص عادي بقرأ القرآن في حياتي بشكل طبيعي، لكن تجويده محتاج تعلم، وتعلمت طقوسهم، عندهم طريقة لغسل الدماغ والكلام والتكرار، والحركة الجسدية لهم، كل ده اتعلمته من غير ما يكون فيه تلقين".