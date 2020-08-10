كارول سماحة: الإعلام السياسي في لبنان "مزيف"

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن غضبها من الإعلام اللبناني وما يبثه من واقع مزيف - بحسب وصفها.

وكتبت كارول عبر تويتر، "أكتر شئ عم يستفزني هم بعض الإعلاميين والسياسيين اللي عم بمثلوا اليوم دور المعارضة واللي عم بيوزعولنا دروس بالوطنية والضمير وهني أكتر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولايزالوا حتى الآن.. ‏الإعلام السياسي في ⁧‫لبنان ‬⁩ للأسف مزيف ومسيس.. كفى استعراضات".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، تسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت، مظاهرات غاضبة، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات لأعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.