كارول سماحة توجه الشكر لمصر والسعودية والدول العربية المساندة للبنان

وجهت الفنانة كارول سماحة الشكر لعدد من الدول العربية التي ساندت لبنان في حادث التفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت "كارول" عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" تغريدة قالت فيها: "من القلب شكراً لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا، شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني"، وذكرت عدد من الدول العربية من ضمنها مصر والسعودية وملك المغرب والإمارات والجزائر والكويت وعدد من الدول الأخرى.

وكان تفاعل عدد كبير من كبار الفنانين العرب مع حادث التفجير الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت الأيام الماضية، وكانت تجولت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في شوارع بيروت اليوم، ووجهت الشكر إلى الشباب الذين يقومون بتنظيف موقع الانفجار الذي حدث منذ عدة أيام.