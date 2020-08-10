تباين آراء طلبة الدبلوم الفني حول امتحان الإدارة.. وطلاب شعبة القانون يؤكدون سهولة امتحانهم

تباينت ردود فعل طلبة الدبلوم الفنى التجارى نظام الـ5 سنوات حول امتحان مادة الإدارة الذى استغرقت مدته ساعتين، بدءاً من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، حيث اشتكى بعضهم من صعوبة أغلب أسئلة الامتحان، موضحين أنها جاءت خارج المراجعات النهائية التى اعتمدوا عليها هذا العام بعد إلغاء الدراسة والدروس الخصوصية، فيما أكد البعض الآخر سهولة الامتحان باستثناء بعض الأسئلة التى كانت ترجمتها غير واضحة.

وفى الوقت نفسه أدى طلبة شعبة قانون وتأمينات، صباح اليوم، امتحان مادة القانون التجارى الذى جاءت أغلب أسئلته من خارج المنهج المحدد، ما دفع الموجهين إلى إلغائها بعد مرور أقل من نصف ساعة من بدء الامتحان، بحسب كلام بعض الطلبة، لافتين إلى أن الأسئلة المتبقية كانت سهلة ومباشرة.

"سلوى": النهارده الامتحان كان صعب جداً ومش من المنهج وفيه كلمات ماعرفناش نترجمها

تقول «سلوى محمد»، طالبة بشعبة تسويق وإدارة بمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة التجارية نظام الـ5 سنوات، إن أسئلة امتحان مادة الإدارة كانت صعبة وغير مباشرة، باستثناء أسئلة المقالات التى جاءت وفقاً للمراجعات النهائية التى وضعها المدرسون قبل الامتحانات، مضيفة: «كل امتحان بكون عارفة هنقص كام درجة فيه، وبحسبهم عشان المجموع الكلى، لكن النهارده الامتحان كان صعب جداً، ومش من المنهج، وفيه كلمات ماعرفناش نترجمها»، مشيرة إلى أن بعض الطلبة فى اللجان الأخرى بمدرستها تمكنوا بمساعدة المشرفين عليهم من حل أغلب الأسئلة، وفقاً لكلامها: «لما اشتكيت للمشرفة من الصوت العالى فى اللجان التانية قالت لى ركزى فى ورقتك، بس ده ظلم لينا، لأنهم هيجيبوا بالشكل ده مجموع عالى، وهيرفعوا التنسيق، ومش هنعرف ندخل الجامعة».

"مروان": امتحان القانون التجارى سهل

يقول «مروان محمد»، طالب بشعبة القانون، إن أغلب الأسئلة تم إلغاؤها بعد مرور أقل من نصف ساعة من بدء الامتحان لأنها خارج المنهج المحدد لهم، إذ طلب منهم الموجه تركها والاكتفاء بحل الأسئلة المتبقية والتى كانت مباشرة ومن المراجعات النهائية، بحسب كلامه: «الامتحان كان سهل، وما أخدناش وقت فى الحل لأن أغلبه اتلغى، وماكانش فيه غير أسئلة بسيطة من المنهج، واللجنة ماكانتش مشددة، فاللى بيخلص بيخرج».